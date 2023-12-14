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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي بوظائف الأوقاف

الخميس، 14 ديسمبر 2023 05:33 م
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي بوظائف الأوقاف د. صالح الشيخ- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإجارة
كتبت ريهام الباشا

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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني.
 
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي
ومن المقرر أن تعقد المقابلة الشفوية للمتحنين في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير المقبل وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.
 
 
 






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