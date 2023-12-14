اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون فى مجال حماية حقوق الإنسان

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:00 ص
البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون فى مجال حماية حقوق الإنسان البحرين - أرشيفية
أ ش أ

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بحثت البحرين والأمم المتحدة أوجه التعاون الثنائى فى مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.


جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف عبد الكريم بوجيرى، الأربعاء، برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة محمد النسور، وذلك على هامش المشاركة فى الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى جنيف، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).







البحرين

الأمم المتحدة

البحرين والأمم المتحدة

حقوق الانسان

محمد النسور

يوسف عبد الكريم بوجيرى




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