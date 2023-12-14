الإعدام والسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بقتل شاب والشروع فى قتل آخر بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، 4 متهمين، الأول والثاني بالإعدام شنقا، والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاشتراكهم في استدراج وقتل شاب والشروع في قتل آخر بهدف سرقتهما بعدما أوهماهما بوجود أموال أجنبية (دولارات) للاستبدال بسعر أقل عن السوق المصرفية بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5412 لسنة 2022 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4251 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 27 نوفمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: إسلام س ر أ، ومحمد ال أ ع، وسعيد مم ع، وحسام ع م ك، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل والشروع في قتل آخر في مدينة العاشر من رمضان.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني قد قتلا المجني عليه عمر سيد عبدالتواب محمد بيومي، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما أن أبصراه مستقلا سيارة حتى استدرجاه بالسيارة استقلاله وعرجا به لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، وشرعا في قتل المجنى عليه باسم سيد عبدالعال جمعة، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك حال تواجده رفقة المجني عليه الأول، وشرعا كذلك في سرقة مبلغ مالي كان مع المجني عليه الأول، فيما اشترك المتهمان الثالث والرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، حيث استدرج المتهم الثالث المجني عليهما بعدما أوهمهما بحيازته عملات أجنبية (دولار) ورغبته في أن يستبدلها خارج السوق المصرفية الشرعية مقابل سعر منخفض على النحو المبين بالتحقيقات.