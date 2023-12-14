الأرصاد: أجواء مستقرة على كافة الأنحاء وطقس لطيف نهارا بارد ليلا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء ليسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، كما يلى:-

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية 22 درجة مئوية

🔹جنوب سيناء 25 درجة مئوية

🔹شمال الصعيد 23 درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد 26 درجة مئوية

ويشهد اليوم الخميس، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.