إقبال كبير من المواطنين على منفذ ضد الغلاء لبيع السلع الغذائية بأشمون

المنوفية – محمود شاكر

تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذ " ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون.

حيث تم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إى فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم، وفي إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وشدد النمر علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.