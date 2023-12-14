اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:45 م
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إصدار شهادات صحية لـ7 آلاف من المقبلين على الزواج خلال نوفمبر الماضى بالمنيا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:00 م
إصدار شهادات صحية لـ7 آلاف من المقبلين على الزواج خلال نوفمبر الماضى بالمنيا جانب من الفحوصات
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها فى إجراء الفحص الطبى والكشف المبكر عن الأمراض المعدية للمقبلين على الزواج، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإصدار شهادات صحية لعدد 7 آلاف و169 من المقبلين على الزواج خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج.


أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يومًا من إجراء الفحوصات.

 







مديرية الصحة

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اخبار المنيا

محافظة المنيا




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