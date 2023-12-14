أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث استعداد منطقة وعظ قنا لمبادرة "المجتمع أمانة"

بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع قيادات ووعاظ منطقة وعظ قنا، استعداد المنطقة، لبدء تنفيذ مبادرة" المجتمع أمانة"، فضلًا عن بحث آليات الاهتمام بالعمل الدعوى والتنسيق الجيد مع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للمنطقة الأزهرية ومنطقة وعظ قنا، ورافقه خلاله الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، وأحمد الحسانى، المدير الثقافى لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ عبدالحكم محمود أبوزيد، مدير الدعوة بإدارة الوعظ، والشيخ أبوزيد الأمى، مدير إدارة التوجيه بإدارة الوعظ، وعموم علماء الوعظ.

وناقش الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، استعداد الوعاظ للتفاعل مع المبادرة التى سيطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان "المجتمع أمانة"، والتى من خلالها سوف ينتقل الواعظ إلى أماكن تواجد المواطنين لتوعيتهم بالقضايا الكبرى والتحديات التى يواجهها المجتمع، ومعالجة المشكلات المجتمعية التى تعوق مسيرة التنمية، مثل" المخدرات، التسول، البطالة، حالات الطلاق والخلافات الزوجية، الثأر، العصبية القبلية، وعدم إتقان العمل".

وأكد عياد، أهمية التفاعل مع المبادرات التى يعلنها المجمع والتى تستهدف رفع الوعى المجتمعى سواء بأهمية المشاركة المجتمعية أو بالحفاظ على الإنسان كونه إنسان، والاستعداد الدائم للتضحية من أجل الدين والوطن والقيم والمبادئ.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى العدوان الغاشم على غزة ودور الأزهر الشريف والأمام الأكبر شيخ الأزهر فى دعم القضية وإصدار العديد من الكتب التى تزود الداعية والواعظ، للإحاطة بتفاصيل القضية وفهم جذورها للرد على أى تساؤلات أو استفسارات تطرح فى هذا الشأن.

وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية، أن منطقة قنا الأزهرية بجناحيها العلمى والدعوى يعملان على توصيل رسالة الأزهر الشريف التى تتميز بالوسطية والاعتدال إلى عموم أبناء الوطن، وأن الأزهر الشريف يهتم بتعليم النشئ الصغير الحب والإخاء وقبول الآخر.

وأشار الشيخ أبوزيد الأمير، مدير إدارة التوجيه، إلى أن الخطط الدعوية تستهدف التواصل الجيد مع مؤسسات الدولة والتفاعل المثمر مع عموم أبناء المجتمع، باستخدام الوسائل الدعوية المتاحة والحديثة، مثل شبكات التواصل الاجتماعى، المنصات الاليكترونية، والمجموعات التوعوية.

وأضاف الشيخ زيدان عبدالرحمن، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بأن مجمع البحوث الإسلامية سوف يقوم فى الفترة المقبلة بمبادرات دعوية تستلزم من علماء الوعظ التفاعل الجيد، وتحويل مضامين هذه المبادرات لعمل مثمر يشترك فيه جميع أبناء الوطن، ومن هذه المبادرات إظهار الشخصية المصرية والهوية الإسلامية لدى الشباب والنشء الصغير.