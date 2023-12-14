أسعار الذهب فى مصر اليوم 14 ديسمبر 2023.. 2820 جنيه للجرام عيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وسجلت كافة الأسعار تحركت ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسجل الذهب تحرك فوق 2800 جنيها للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3223 جنيها.

عيار 21 يسجل 2820 جنيها.

عيار 18 يسجل 2417 جنيها.

الجنيه الذهب 22560 جنيها.

سيطر التذبذب على تحركات الذهب العالمي خلال جلسة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية أمس التي لم تقدم رؤية واضحة للأسواق، ليفضل المستثمرون انتظار نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم لتحديد مستقبل حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

وفقدت أونصة الذهب قرابة 168 دولار من أعلى مستوى تاريخي سجلته مطلع الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة وحتى هذه الجلسة، والآن تتداول للجلسة الثالثة على التوالي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

صدرعن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.

القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم تسببت في انخفاض سعر أونصة الذهب يوم ولكن بشكل محدود، خاصة أن القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق على تأجيل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، من جهة أخرى قلص مؤشر الدولار خسائره يوم أمس بعد بيانات التضخم، ليعود اليوم إلى الارتفاع بنسبة 0.2%.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب العالمي واقع تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

قوة بيانات الوظائف تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.