"أساسيات الإسعافات الأولية" ثلاثة تدريبات لجامعة القناة بمدارس الإسماعيلية

توجهت جامعة قناة السويس بـ3 برامج تدريبية توعوية عن الإسعافات الأولية إلى مدارس السلام التجريبية للغات، والنيل التجريبية، والإعلام الرسمية المتميزة للغات، تضمنت محاضرات نظرية، وتدريبات عملية.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية، وحرصها الدائم على التوجه لأفراد المجتمع ببرامج التوعية وتعديل السلوك، والتثقيف الصحي...وغيرها من الموضوعات التى تتناول مشكلات وتحديات المجتمع بالعرض ومحاولة وضع الحلول.

تم تنفيذ البرامج التدريبية بإشراف الدكتورة وفاء الحسينى عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قامت بالتدريب خلال البرنامج التدريبى الأول "طرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة" الدكتورة شرين عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التمريض، تناولت خلاله شرحا عن أولويات الرعاية، والهدف من تعلم مهارات الإسعافات الأولية، كما أوضحت صفات المسعف، بالإضافة لنصائح قبل الشروع فى القيام بالإسعافات الأولية للمصاب، إلى جانب تدريبا عمليا مع الطلاب..

وتناول البرنامج الثانى "كيفية تقديم الإسعافات الأولية للنزيف والجروح"، حيث قامت الدكتورة إيمان رجب المدرس المساعد بالتمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض بعرض أسباب النزيف ومضاعفاته، والجروح وأنواعها، والتدريب على طرق إسعاف كل منهما.

كما تناولت الدكتور أميرة محمد الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض بالبرنامج الثالث تدريبا عمليا مع الطلاب عن مبادئ الإسعافات الأولية، وأنواعها المختلفة، وقدمت شرحا عن مفهوم الإسعافات الأولية، طرق إسعاف الحروق واللدغات، الغرق، كما أوضحت أهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية، وتقديم المساعدة فى الوقت المناسب.

أقيمت البرامج بإشراف تنفيذى المهندسة وفاء أمام مدير عام مشروعات البيئة،و المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.