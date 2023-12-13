اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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93% من قراء اليوم السابع يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:33 ص
93% من قراء اليوم السابع يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية نتيجة الاستطلاع

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أظهرت نتيجة استطلاع اليوم السابع والتى جاءت تحت عنوان، هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار، أن 93% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الأسواق.

فيما رفض 7% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على تجار المواد الغذائية.







المواد الغذائية

أسعار المواد الغذائية

الحملات الرقابية

جهاز حماية المستهلك




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