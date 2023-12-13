93% من قراء اليوم السابع يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية

أظهرت نتيجة استطلاع اليوم السابع والتى جاءت تحت عنوان، هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار، أن 93% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الأسواق.

فيما رفض 7% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على تجار المواد الغذائية.