7 معلومات عن المسابقة الثانية من تعيين 150 ألف معلم بالمدارس

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" في التقرير التالى 7 معلومات مهمة عن المسابقة الثانية لتعيين معلم مساعد للعام الثاني، ضمن المسابقات التي تستهدف تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، كالتالى:

1ـ انتهاء مرحلة الاختبارات في الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة الماضية وتسليم النتيجة لوزارة التربية والتعليم.

2ـ تم إجراء اختبارات تربوية ولغوية وتكنولوجية للمعلمين المتقدمين.

3ـ سيتم إجراء تدريبات للياقة البدنية والذهنية مع ضرورة اجتياز هذه التدريبات.

4ـ تقدم للمسابقة الثانية أو مسابقة العام 2023، 105491 متقدما، وانطبقت الشروط على 65987 متقدما.

5ـ تم إجراء الامتحان الإلكتروني 55250 متقدما نجح منهم 20866، وتقدم بتظلمات 1537.

6ـ يتم اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

7ـ سوف تحدد الوزارة موعد لإجراء الاختبارات الذهنية لـ20 ألفا و866 معلم نحجوا في اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.