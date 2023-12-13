وزير الأوقاف معلقا على المشاركة الكثيفة بانتخابات الرئاسة: الشعب لبى النداء

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، على المشاركة الكثيفة بالانتخابات، قائلا: " الشعب المصري لبى النداء".

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أن البناء الديمقراطى أحد أهم أسس بناء الوطن، وهو المرتكز الذي تبنى عليه وتنطلق منه وتتفرع عنه جوانب كثيرة من البناء، مشيرا إلى أن الوطنية عطاء وانتماء ومشاركة، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية من صميم الواجب الوطنى.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، إن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، مؤكدا أنه يجب علينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطنى وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية فى أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.

وأضاف أنه إذا كانت تلبية نداء الوطن واجب على جميع أبنائه فإن تلبية هذا النداء في الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه الوطن تكون ألزم وأوجب، فعلينا جميعا تلبية نداء الوطن وأداء حقه بحب وحرص على ذلك باعتباره أداء للواجب وإسهاما في صنع مستقبل مشرق لوطننا العظيم.