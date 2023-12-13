واردات مصر من الوقود تتراجع إلى مليار و103 ملايين دولار فى سبتمبر الماضى

كتب مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من الوقود في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من الوقود نحو مليار و103 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و176 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو 72 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن تراجع واردات مصر من الوقود يعود إلى التراجع الذى حققته واردات مصر من البترول الخام والذى بلغت قيمته 22 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 231 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 209 مليون دولار، كما تراجعت قيمة واردات مصر من الفحم وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 36 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 50 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون دولار.

وإجمالا انخفضت قيمة الواردات المصرية، وبلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.

وعزا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذلـك التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.

وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.