هيئة التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن وقوع حادث فى محيط مضيق باب المندب

أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن هناك تقارير تفيد بوقوع حادث في محيط مضيق باب المندب.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حشد قوة بحرية دولية لحماية الملاحة في باب المندب.

فى نفس السياق، أكدت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون عن بيان مرتقب سيصدر عن القوات المسلحة.

وبحسب تقارير صحفية، وقع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث تم إطلاق صاروخ كروز غرب الميناء على "سفينة إسرائيلية".

واعلن المتحدث الرسمى باسم جماعة الحوثيون يحيى سريع عبر قناته في "تليجرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة".