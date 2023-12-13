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نقلا عن اكسترا.. الدائرة الرابعة بالإسكندرية: السيسي يحصل على 183152 صوتا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:02 ص
نقلا عن اكسترا.. الدائرة الرابعة بالإسكندرية: السيسي يحصل على 183152 صوتا الانتخابات الرئاسية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الدائرة الرابعة أول الرمل محافظة الإسكندرية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تضم اللجنة  36 لجنة  فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية  294650 ناخبا، وذلك وفق "اكسترا نيوز".

وأعلنت  أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 209321 ناخبا  ونسبة حضور 71% ، وإجمالى الأصوات البطالة 948 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 208373 صوتا بنسبة 99,5 % .

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 183152 صوتا بنسبة 87 % ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1881 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 572 صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 22768 صوتا.

 







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

نتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




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