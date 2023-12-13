نقابة السكة الحديد: خروج العمال فى الانتخابات الرئاسية كان مشرفا

كتبت آية دعبس

تقدم مجلس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكرى، بخالص الشكر والتقدير لكافة قيادات هيئة السكة الحديد برئاسة الهيئة والمناطق وكافة رؤساء الشركات التابعة وقيادات الشركات بالمناطق وقيادات مترو الانفاق، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء اللجان النقابية بالمناطق، وجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة على ما بذلوه من جهد وخروجكم المشرف للانتخابات الرئاسية وتحكيم العقل والمنطق في اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة .

وقال نقيب السكة الحديد ،: إننا بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا نقف على أرض صلبة أمام دول العالم ولا يستطيع أحدا منهم النظر إلى مصر، لقد استطاع بنظرته الثاقبة أن يجعل لدينا جيشا متطورا يهابه الجميع في ظل تلك الأجواء الملتهبة على كافة الحدود المصرية، سواء الحدود الجنوبية وما يدور في السودان أو الحدود الشرقية وما يدور بين غزة وإسرائيل والحدود الغربية وما يحدث في ليبيا.

وكان قد أكد محمد جبران، رئيس عمال مصر، أن عمال مصر شاركوا فى الانتخابات الرئاسية في مشهد يؤكد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك العرس الانتخابي الرئاسي، وأشاد جبران، بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل العمال، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع العمال، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى نهاية غلق صناديق الإقتراع ، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق .