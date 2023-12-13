اليوم السابع
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منتخب كرة القدم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية يصعد لبطولة الجمهورية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:09 م
منتخب كرة القدم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية يصعد لبطولة الجمهورية منتخب كرة القدم بمنطقة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صعد منتخب كرة القدم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى البطولة المركزية على مستوى الجمهورية، ممثلاً لقطاع مناطق الوجه البحري في بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، التي أُقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بإسكندرية، وسط منافسة شديدة بين منتخبات المناطق المشاركة.

 

وهنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ الطلاب الفائزين، متمنين التوفيق للجميع في البطولات القادمة، وتشريف المنطقة بكافة المحافل على مستوى مناطق الجمهورية، كما قدموا الشكر للقائمين على أعمال المسابقات الرياضية بقيادة محمد محسن أبو اليزيد، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

 

 







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