اليوم السابع
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ملك الأردن: نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى غزة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:25 م
ملك الأردن: نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى غزة العاهل الأردني عبدالله الثانى
كتب محمد عبد المجيد

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قال العاهل الأردني عبدالله الثانى ملك الأردن، قبل قليل، أمام المنتدى العالمى للاجئين بجنيف، أنه يجب أن نضغط باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم الدعم للفلسطينيين، ووكالة أونروا بكل الطرق الممكنة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 






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