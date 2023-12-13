مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث سير بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بإصابات بالغة فى حادث تصادم سيارتين على طريق جنوب مدينة العريش بشمال سيناء.

واستقبل مستشفى العريش المصابين والجثمان بعد أن تلقت الأجهزة المعنية فى شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سياره تاكسى أجرة أثناء سيرهما على الطريق الدائرى جنوب مدينة العريش خلف المنطقة الصناعية بالمساعيد.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات بالغة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف جهات الاختصاص وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وبدأت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها فى الحادث.