كتب سمير حسنى

قال إبراهيم خربشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مخالفة للقانون الدولي، داعيًا إلى الضغط على جيش الاحتلال لوقف المجزرة في غزة ومنع دفع الفلسطينيين ناحية الجنوب.

أضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أولويتنا الحالية وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء.

فى غضون ذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفورى للعدوان على قطاع غزة.