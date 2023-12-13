اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز الإسماعيلية.. السيسي 62864 صوتا وحازم عمر 3809 وزهران 1782 ويمامة 656

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:49 ص
مركز الإسماعيلية.. السيسي 62864 صوتا وحازم عمر 3809 وزهران 1782 ويمامة 656 انتخابات
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة العامة مركز الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

 كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 62864 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1782 صوتا،   والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 656 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على  3809  صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

 







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة