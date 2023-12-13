اليوم السابع
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محكمة باكستانية توجه اتهامات لعمران خان بإفشاء أسرار الدولة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 02:26 م
محكمة باكستانية توجه اتهامات لعمران خان بإفشاء أسرار الدولة عمران خان
وكالات الأنباء

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وجهت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة.

وتهدد الاتهامات الجديدة فرص عمران خان، لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، ذكرت قناة "إكسبريس نيوز" التلفزيونية.

وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية، في أغسطس الماضي، منع خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.

وأكتوبر الماضى، وجهت محكمة باكستانية، اتهامات جديدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، في قضية تتعلق بالأسرار الرسمية للدولة، حسبما ذكر تليفزيون "جيو" الباكستاني، ويعني ذلك بدء المداولات القضائية التي يتم فيها تسجيل الأدلة المقدمة من النيابة ومن طرف الدفاع، ومن ثم تسجيلها من قبل المحكمة.

 







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