اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ كفر الشيخ يتفقد بعض الشوارع لمتابعة المرافق ومستوى خدمات المواطنين

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:26 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد بعض الشوارع لمتابعة المرافق ومستوى خدمات المواطنين جانب من الجولات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية..

ووجه محافظ كفر الشيخ،ً بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.

 

الاعمال الجارية في رصف الطرق
الاعمال الجارية في رصف الطرق

تمهيد الطرق بكفر الشيخ
تمهيد الطرق بكفر الشيخ

رصف الطرق بكفر الشيخ
رصف الطرق بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخدمية
محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخدمية

 







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