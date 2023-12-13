محافظ كفر الشيخ: توزيع 7 آلاف قطعة ملابس على 700 أسرة أولى بالرعاية بقلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مركزي كفر الشيخ وقلين ، تنظيم معارض ملابس، لتوزيعها مجاناً، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبرئاسة، عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، فى تنظيم معرضين للملابس، اليوم، تم فيهما توزيع 7 آلاف قطعة ملابس على 700 أسرة أولى بالرعاية مجاناً.

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، نظم المعرض الأول بقرى " اسحاقة، الشرقى، الكوم، لين، السرو الاخماس، الدوار، ناصر العزبة البيضاء" بمركز كفر الشيخ، كما تم تنظيم المعرض الآخر بقرى " قزمان، الحجر، الكردى، شباس عمير، الباكتوش، كفر الجزائر" بمركز قلين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن جمعية الأورمان نظمت معرضين للملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركزى كفر الشيخ وقلين مجاناً، فى إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً، والوصول للفئات المستحقة، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.