محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد النصر

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد 23 ديسمبر (العيد القومى لمحافظة بورسعيد)، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكرى، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومقاولو المشروعات.

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وكافة الأحزاب السياسية بالمحافظة والتحالف الوطنى ومقاولى المشروعات، وجهاز تعمير سيناء، وذلك لجهودهم الكبيرة فى المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المحافظة خرجت بصورة مشرفة خلال العرس الديمقراطى 2024.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومى، والتى تشمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، وأعمال تطوير الممشى السياحى، بالإضافة لافتتاح عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مؤكدًا أن الإحتفالات ستليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة وكذلك إقامة العرض الفنى بمشاركة عدد من الجهات.

وأكد المحافظ، على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.