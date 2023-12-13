محافظ المنوفية: توقيع الكشف الطبي على 76 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بالحفاظ على الوجه المشرف وصدارة محافظة المنوفية بين باقى محافظات الجمهورية في المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من خلال توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتيسير على الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشارت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إلى تردد 76 ألف و385 مواطن على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال أيام الانتخابات الرئاسية في محيط اللجان الانتخابية ، مؤكدة على أنه تم الكشف والعلاج للحالات بالمجان، من خلال 500 فريق طبي و14 عيادة متنقلة، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشأت الصحية وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود جميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة لتفانيهم في أداء عملهم والظهور بالشكل اللائق بالمحافظة خلال أيام الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن المحافظة قد شهدت عرسا ديمقراطيا توافد عليه جموع الناخبين بمختلف المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة للمشاركة فيه وهو مايؤكد الوعى السياسي لدى ابناء المحافظة.