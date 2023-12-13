محافظ الأقصر يتابع العمل فى محور سمير فرج وتطوير ميدان دير الشايب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة لمتابعة وتفقد أعمال محور اللواء سمير فرج (محور الشمال) و مشروع إنشاء وتطوير الميدان الواقع قبل دير الأنبا باخوميوس الشايب، وذلك فى ضوء متابعة سير أعمال المشروعات بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان على مساحة قطر 47 متر وبتكلفة تبلغ 2 مليون جنيه تقريبا ، مشيراً إلى أن موقع الميدان يأتي في بداية الطريق للقادم من مطار الاقصر الدولي في اتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج( محور الشمال) بمركز ومدينة الزينية.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على كافة المسؤولين الألتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع ، و ذلك نظرا لحيوية موقع الميدان بطريق مطار الأقصر الدولى، حيث خرجت جولة محافظ الأقصر، بمرافقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر أن مشروع محور شمال الأقصر، يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكباري منها 10 كباري علوية بالإضافة إلى عدد 5 كوبرى سطحى في منطقة تقاطع المحور مع ترعة اصفون وواحد نفق بمنطقة السناينة بالقرنة، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال ويجرى العمل حاليا فى الكوبرى العلوى الذى يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق فى منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترا ليربط بين الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية، موضحاً أن الكباري التي يتم انشاؤها وهي 10 كباري علوية، والتى تشمل:- (كوبري تقاطع قنا القصير، وكوبري البني، وكوبري يسى، وكوبري الكرنك ، وكوبري نجع الـ 600، وكوبري السكة الحديد، وكوبري العوايدة، و كوبري نجع الحمادين، وكوبري الزينية شرق النيل، وكوبري النيل)، حيث أن المشروع مقسم 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي، ويوجد 4 كباري سطحية وهي كوبري ترعة الكلابية، وكوبري جنابية الكرنك الغربية، و2 كوبري للربط مع الطريق الزراعي الغربي بأصفون، كما يتم تنفيذ أعمال تغطية لترع ومصارف منها مشروع 5 بربخ سيول، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، وتغطية ترعة جودة، وتغطية مصرف الحبيل، وتغطية جنابية الكرنك الشرقية.



محافظ الأقصر يتابع العمل فى محور سمير فرج وتطوير ميدان دير الشايب