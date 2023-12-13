لجنة مركز جهينة بسوهاج.. السيسي 66574 صوتا وزهران 2702 وعمر 2571 ويمامة 699

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 66574 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2702 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 699 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 2571 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.