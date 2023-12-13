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لجنة مركز أرمنت بالأقصر.. السيسي 65963 صوتا وزهران 7251 ويمامة 1463

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:42 ص
لجنة مركز أرمنت بالأقصر.. السيسي 65963 صوتا وزهران 7251 ويمامة 1463 انتخابات الرئاسة 2024
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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أعلنت لجنة دائرة مركز أرمنت فى محافظة الأقصر عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقا لما نشرته "إكسترا نيوز"، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 65963 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 7251 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1463 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1269 صوتا.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.






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