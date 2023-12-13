اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لجنة قسم الأقصر.. السيسي 82534 صوتا وزهران 4652 وعمر 1425 ويمامة 2265

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:40 ص
لجنة قسم الأقصر.. السيسي 82534 صوتا وزهران 4652 وعمر 1425 ويمامة 2265 انتخابات الرئاسة 2024
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت لجنة دائرة قسم الأقصر عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقا لـ"إكسترا نيوز"، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82534 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4652 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2265 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1425 صوتا.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.






نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة