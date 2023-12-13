لجنة قسم أول طنطا.. السيسى 105464 صوتا ويمامة 4850 وزهران 4358

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول طنطا عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 105464 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4358 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 4850 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 3419 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.