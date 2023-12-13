لجنة قسم أول الإسماعيلية.. السيسي 23583 صوتا وعبد السند يمامة على 2879

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة قسم أول الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 23583 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 373 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2879 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1011 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.