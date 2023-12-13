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لجنة قسم أول أسوان.. نسبة الحضور 88%.. السيسي 98077 صوتا وزهران 4157

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:20 ص
لجنة قسم أول أسوان.. نسبة الحضور 88%.. السيسي 98077 صوتا وزهران 4157 رئيس اللجنة العامة قسم أول أسوان
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت اللجنة العامة قسم أول أسوان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 159508 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110087 ناخبا ونسبة حضور 88%، وإجمالى الأصوات الباطلة 1604 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 108483 صوتا بنسبة 98%.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 98077 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4157 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3824 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 2425 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




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