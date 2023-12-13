لجنة قسم أول أسوان.. نسبة الحضور 88%.. السيسي 98077 صوتا وزهران 4157

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة قسم أول أسوان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 159508 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110087 ناخبا ونسبة حضور 88%، وإجمالى الأصوات الباطلة 1604 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 108483 صوتا بنسبة 98%.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 98077 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4157 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3824 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 2425 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.