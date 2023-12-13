لجنة أخميم بسوهاج.. السيسي 120733 صوتا وحازم عمر 4663 وزهران 4901

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة بمركز أخميم بسوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 206921 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 132105 ناخبا، وإجمالى الأصوات الباطلة 541 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 131564 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 120733 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1267 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.