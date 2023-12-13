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لجنة أخميم بسوهاج.. السيسي 120733 صوتا وحازم عمر 4663 وزهران 4901

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:30 ص
لجنة أخميم بسوهاج.. السيسي 120733 صوتا وحازم عمر 4663 وزهران 4901 اللجنة العامة بمركز أخميم بسوهاج
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت اللجنة العامة بمركز أخميم بسوهاج عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 206921 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 132105 ناخبا، وإجمالى الأصوات الباطلة 541 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 131564 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 120733 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1267 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




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