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كيف تتم إجراءات انتخاب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر؟

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 09:00 م
كيف تتم إجراءات انتخاب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر؟ الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر الكنيسة الكاثوليكية أكبر الكنائس المسيحية فى العالم، فلديها ما يقرب من 1.3 مليار كاثوليكى معمّد فى جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2016، ويعتبر رأسها هو البابا أسقف روما وبحسب تقليدها الكنسى خليفة بطرس تلميذ المسيح، ولقبها الرسمى هو الكنيسة المقدسة الكاثوليكية الرسولية، وباعتبارها "أقدم مؤسسة دولية تعمل باستمرار".

والكنيسة الكاثوليكية لديها تركيبة خاصة فلديها طائفة الأقباط الكاثوليك وطوائف أخرى جذورها ليست مصرية ولكن لديهم جاليات فى مصر مثل الموارنة والكلدان وغيرها وبطريرك الكنيسة الكاثوليكية يتم انتخابه عن طريق السنودس، فالسنودس هو مجموعة الأباء المطارنة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويكونوا مشكلين لجميع محافظات مصر، وكلمة سنودس كلمة يونانية بمعنى نسير معا، ويتم اختيار البطريرك من قبل الانتخابات بين أعضاء السنودس وبعد الانتخابات يتم التواصل مع قداسة البابا فرنسيس ومعرفته بهذه التطورات.

ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دورًا بارزًا فى تاريخ وتطور الحضارة الغربية، إلى جانب الأرثوذكسية الشرقية والبروتستانتية، وتتبعها فى الشرق كنائس عديدة فى شراكة كاملة معها تعرف بالكنائس الكاثوليكية الشرقية، وذلك على مر القرون حيث طورت الكنيسة الكاثوليكية منظومة لاهوتية معقدة وثبتت بنية إدارية فريدة تحكمها البابوية أقدم ملكية مطلقة مستمرة فى العالم، ورئيسها الحالى هو البابا فرنسيس، وتقع الإدارة المركزية للكرسى الرسولى فى مدينة الفاتيكان، داخل مدينة روما فى إيطاليا.







الكنيسه الكاثوليكيه

بطريرك الكنيسه الكاثوليكيه

انتخاب بطريرك الكنيسه الكاثوليكيه



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