كيف تتأكد من صحة الأختام على اللحوم قبل شرائها؟.. مدير الطب البيطرى بسوهاج يوضح

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن هناك عدة خطوات يمكن للمواطن من خلالها أن يحدد صحة الأختام الموجودة على اللحوم من عدمه، خاصة أن هناك ربط دائم بين ذبح الحيوانات داخل المجازر ووجود أختام عليها، والذى يشعر المستهلكين بطمأنينة حيال تناول اللحوم، وذلك رغم أنه لكل ختم علامات وأشكال مختلفة يحدد كل منها نوع وعمر ودرجة جودة اللحم.

أوضح حمدى، أن الختم يحتوي على بيانات منها تاريخ الذبح، ويقصد بها يوم الذبح بمعنى أن يوم السبت يرمز له برقم (1) والأحد (2) حتى يوم الجمعة رقم (7)، قائلا: لذا إذا كنت ستشترى اللحوم يوم الخميس مثلًا فمن المفروض أن تجد على الختم رقم (6)، غير ذلك فأنه إشارة إلى أن الذبح ليس في اليوم نفسه.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بسوهاج: وثانى ما يحتويه الختم، هو العلامة السرية والرقم الكودي للمجزر، ونوع الذبيحة، حيث تحمل الأختام أول حرفين من نوع الذبيحة،:

- بق، تعني بقري.

- جا، تعني جاموسي.

- جم، تعني جملي.

- ضا، تعني ضاني.

- ما، تعني ماعز، وهكذا.

وحول شكل الأختام، :

1- الختم الدائري يستخدم للحوم صغيرة السن (تحت 5 سنين) وهى الأعلى جودة.

2- الختم المربع يستخدم للحوم كبيرة السن (فوق 5 سنين )، وهي أقل جودة من الصغيرة في السن.

3- الماعز يختم دائما بالختم المربع.

4- لحوم العوارض أختامها كما هي ثمانية الأضلاع حمراء، والعوارض هي أي حيوان حدث له حادث طارئ أو شارف على الموت دون أن يكون السبب مرضي، وهي تٌباع بسعر أقل.

5- الختم البنفسجي للحوم المستوردة، مثل: السوداني مثلا.