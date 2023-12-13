قسم ثان الإسماعيلية.. السيسي 99915 صوتا ويمامة 2665 وحازم عمر 1146 وزهران 906

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة قسم ثان الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 99915 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 906 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2665 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1146 صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.