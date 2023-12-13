اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:38 م
"غرفة الإسكندرية" تستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت بدولة ليبيا فتحي منير، و محمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
 
وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت، في عدة مجالات أبرزها مواد البناء، للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.
 
واتفق الطرفين في ختام اللقاء على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات التعاون بين الجانبين.
 
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف الجزيري وأشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، و رانيا نصير ومحمد حفنى.






الاسكندرية

الغرفة التجارية

ليبيا

التجارة الخارجية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة