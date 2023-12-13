"غرفة الإسكندرية" تستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت بدولة ليبيا فتحي منير، و محمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت، في عدة مجالات أبرزها مواد البناء، للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.

واتفق الطرفين في ختام اللقاء على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف الجزيري وأشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، و رانيا نصير ومحمد حفنى.