طقس مطروح والساحل الشمالي.. غائم جزئيا بارد ليلاً والحرارة 23 درجة

مطروح - حسن مشالي

تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، طقس شتوي معتدل نهاراً بارد ليلاً، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً مع سطوع متقطع للشمس، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 12 درجة والعظمى 23 درجة مئوية، مع فرص لتكاثر السُحُب وسقوط الأمطار.

ويعتدل الطقس الشتوي نهاراً ويميل للبرودة ليلاً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.