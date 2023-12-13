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طقس لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق تصل للسيول والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:00 ص
طقس لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق تصل للسيول والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم أمطارا متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 
ومتوقع اليوم أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والبحر المتوسط: معتدل مضطرب ارتفاع الموج (2.5:1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.






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