اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم الفلسطينيين فى غزة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:13 م
طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم الفلسطينيين فى غزة مطار العريش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجهت إلى مدينة العريش، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 44 طنا من المساعدات وتتضمن مواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه بذلك يبلغ مجموع الطائرات 44 طائرة بإجمالي 1464 طنا من المساعدات، مشيرة إلى هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليًا.







قطر

مساعدات قطرية

مساعدات للفلسطينيين

فلسطين

دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة