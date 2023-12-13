ضبط 14 ألف جرعة تحصين دواجن فاسدة بحملات رقابية فى الشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 263 عبوة دواء مخالفة و14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية فى حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة أبو كبير.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبوكبير وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على 3 مراكز بيع أدوية غير مرخصة بمركز أبوكبير وأسفرت عن ضبط 263 عبوة لـ38 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدد 14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.