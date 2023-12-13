صحيفة: إسرائيل وأمريكا تفقدان الدعم العالمى بسبب الوضع فى غزة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إسرائيل والولايات المتحدة تفقدان الدعم العالمى بسبب الوضع الإنسانى المتدهور فى قطاع غزة، حسبما ظهر فى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وشهد تحولا حاسما فى نمط التصويت.

وصوتت 153 دولة بنعم على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، فيما عارضت عشر دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت. وفي التصويت المشابه السابق الذي أجري في 27 أكتوبر ، صوت 120 عضوا بنعم، وعارض 14 وامتنع 45 عن التصويت.

وفي داخل الاتحاد الأوروبي، انقلب المد أيضًا، بعد أن تم تقسيم الدول التي تشكل الكتلة في السابق إلى ثلاث اتجاهات. ولا تزال الانقسامات العميقة قائمة، ولكن وجهة نظر الأغلبية أصبحت متشابهة الآن. وصوتت 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بنعم على دعوة وقف إطلاق النار، وعارضت دولتان فقط، وامتنعت ثماني دول عن التصويت - بما في ذلك بعض الدول الكبرى، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والمجر.

وفي التصويت السابق، انقسمت ثمانية دول في الاتحاد الأوروبي لصالح وقف إطلاق النار، وعارضت أربعة وامتنعت 15 عن التصويت.

واستمرت المملكة المتحدة في الامتناع عن التصويت، وتستمر الولايات المتحدة في رفض أي وقف لإطلاق النار، ولكنها أدركت على نحو متزايد أنها تدفع ثمناً دبلوماسياً، وقريباً، مثل إسرائيل، سوف ينفد رأس مالها الدبلوماسي، وفقا للصحيفة.