اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية منشأة الدهب بمركز المنيا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:00 م
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية منشأة الدهب بمركز المنيا قافلة طبية - أرشيفية
المنيا ــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 13 و14 من ديسمبر الجارى، ضمن مبادرة (حياة كريمة) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.
 
 






مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة