صالة تحرير اليوم السابع تحتفل بنجاح تغطية انتخابات الرئاسة وتشكر فريق العمل

تصوير ماهر اسكندر

احتفلت صالة تحرير "اليوم السابع"، بنجاح التغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024، التي استمرت على مدار 3 أيام متصلة، وتعتبر أهم الاستحقاقات الدستورية خلال هذا العام، وقد شاركت الجريدة سواء من داخل صالة التحرير أو خارجها بفريق عمل ميداني ضخم، يضم 107 صحفيين، لنقل هذا الحدث الكبير بكل تفاصيله، ومشاهد الإقبال غير المسبوقة، التي ميزت لجان الانتخابات طيلة أيام الاقتراع.

ونجحت صالة تحرير "اليوم السابع"، بفضل التنظيم والمتابعة، في استيعاب حجم الضخ الإخباري الهائل الذى قدمه الزملاء في التغطيات الميدانية، وفق آلية عمل واضحة وشفتات منتظمة على مدار الساعة، بإشراف مباشر ودائم من الكاتبة علا الشافعي، رئيس التحرير، وكل من يعاونها من أعضاء مجلس التحرير، والأقسام المختلفة، الذين لم يدخروا جهداً في توجيه الزملاء بالميدان، وتطوير اللقطات النوعية، بصورة تخدم المهنية ومصلحة العمل.

والتزمت كل الأقسام التحريرية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية بجداول مهام محددة، و ساعات عمل إضافية، من أجل خروج التغطيات بأفضل صورة ممكنة، بعدما تم حشد الطاقات في مختلف قطاعات الجريدة العامة والمتخصصة، وتوحيد منظومة العمل لسهولة التنسيق والمتابعة، وفق خطة شاملة تخدم أهم وأكبر غرفة أخبار في مصر، وتقدم لوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها مادة إخبارية، وتغطية مباشرة لكل ما يدور في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، على التقاط الصور التذكارية مع كل الزملاء الصحفيين في صالة تحرير اليوم السابع، لتوثيق هذه التجربة المهمة، التي تعتبر حدثاً اسثنائياً، تنتظره وسائل الإعلام المختلفة كل 6 سنوات، و تحشد طاقاتها لتغطيته بالصورة التي يستحقها، وتليق بالدولة المصرية، صاحبة المكانة الكبيرة والتأثير الفاعل اقليمياً ودولياً.

























































































