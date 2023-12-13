شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق اليوم

كتب إسلام سعيد

كشفت وحدة بحوث الأسعار في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات والبطاطس من 8 إلى 13 جنيها، وتحرك سعر البصل بين 16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة من 8 إلى 15 جنيهات والجزر 4 إلى 8 جنيهات.

وأشار تقرير وحدة البحوث إلي أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 8 إلى 12 جنيها والباذنجان البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي بين 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي بين 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وأخيرا سجل سعر الملوخية من سعر من 6 إلي 10جنيهات والخيار البلدي من 7 إلي 9 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 20 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها.