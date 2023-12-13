اليوم السابع
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شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق اليوم

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:00 ص
شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق اليوم الخضراوات- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت وحدة بحوث الأسعار في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات والبطاطس من 8 إلى 13 جنيها، وتحرك سعر البصل  بين 16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة من 8 إلى 15 جنيهات والجزر 4 إلى 8 جنيهات.
 
وأشار تقرير وحدة البحوث إلي أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 8 إلى 12 جنيها والباذنجان البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي بين 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي بين 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
وأخيرا سجل سعر الملوخية من سعر من 6 إلي 10جنيهات والخيار البلدي من 7 إلي 9 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 20 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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