سى إن إن: واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى فى الحرب مع حزب الله

كتب محمد عبد المجيد

نقلت قناة سي إن إن عن مصدر بالكونجرس الأمريكي، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم أي ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات المقدمة لإسرائيل، وأن واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شن هجوم واسع النطاق على حزب الله، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.