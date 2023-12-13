اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عمان ورومانيا تبحثان علاقات التعاون والأوضاع الإقليمية الراهنة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:00 ص
سلطنة عمان ورومانيا تبحثان علاقات التعاون والأوضاع الإقليمية الراهنة وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى
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بحث بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العمانى، الثلاثاء، ولومينيتسا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على الرغبة المشتركة لتنمية علاقات التعاون الثنائية والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزيرين تناولا - خلال اتصال هاتفي - العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، وضرورة وضع حد له بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع وتوفير احتياجاتهم المعيشية وتطبيق القانون الدولي في معالجة هذه الأزمة وإنهاء الصراع بتحقيق حل الدولتين.







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