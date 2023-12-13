زراعة 175 شجرة فى مركز مطاى بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"، وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى يتم زراعتها، والاستفادة منها.

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 175 شتله متنوعة بالطريق الدائرى لمدينه مطاى بالجانب الغربى فى نطاق حى جنوب المدينة وتم عمل جوارى للأشجار المزروعة ورى النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالى.