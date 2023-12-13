روسيا: تفكيك نصب للجيش السوفيتى فى صوفيا خطوة عدائية من بلغاريا

أ ش أ

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي في صوفيا بأنها "خطوة عدائية" من جانب بلغاريا ستؤدي إلى تفاقم العلاقات الثنائية.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، الثلاثاء: "نعتبر تدمير النصب التذكاري لماضينا المشترك خطوة عدائية أخرى من جانب صوفيا، وهذا يؤدي إلى تفاقم الجمود في المسار الثنائي لأن بلغاريا تختار مجددا الجانب الخطأ من التاريخ".

وأضافت: "الجانب البلغاري تجاهل مقترحات موسكو المستمرة لإجراء مشاورات حول مصير هذا النصب التذكاري، وهو ما نصت عليه الاتفاقية الثنائية... وتفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي ليس له أي مبرر ولا يُغتفَر".

يُذكر أن المجلس البلدي في صوفيا أصدر تعليماته في مارس الماضي لرئيس بلدية "يوردانكا فانداكوفا"، بنقل النصب التذكاري للجيش السوفيتي من حديقة وسط المدينة إلى المتحف.

وعلى صعيد ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 700 عسكري أوكراني وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، لافتة إلى اسقاط 23 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا.